Europarat empfiehlt Reformen

Der sogenannte „Beratende Ausschuss“ war im Oktober des Vorjahres zu Gesprächen in Wien und in Oberwart um sich ein Bild über die Situation zu machen. Das Ergebnis ist der nun vorliegende Bericht.

Empfohlene Sofortmaßnamen

Unter den Empfehlungen für Sofortmaßnahmen finden sich unter anderem Maßnahmen, um den Bedarf an Unterricht in Kroatisch, Romanes, Slowenisch und Ungarisch in Gebieten außerhalb des traditionellen Siedlungsgebiets zu ermitteln, in denen möglicherweise Angehörige dieser Volksgruppen leben. Danach soll eine Entscheidung über geeignete Maßnahmen getroffen werden.

Reform der Volksgruppenbeiräte

Ein weiterer Punkt ist die Reform der Ernennung und der Zusammensetzung der Volksgruppenbeiräte, auch im Hinblick auf die Gewährleistung von Geschlechtergleichstellung und die Präsenz junger Menschen sowie die Begrenzung der Amtszeit ihrer Mitglieder. Die Behörden sollten zudem die Befugnisse dieser Beiräte erweitern. Weiters fordert der Beratende Ausschuss die Behörden auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Diskriminierung von Angehörigen der Roma zu verstärken.

In Österreich ist die Rahmenkonvention seit 1. Juli 1998 in Kraft und seither werden in regelmäßigen Abständen Prüfberichte erstellt.