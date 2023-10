Notstromaggregate als Vorsorge für Krisenzeiten

Noch stehen die neuen Notstromaggregate im Landesfeuerwehrkommando Eisenstadt, in Kürze sollen diese dann über das Land verteilt werden. „Die ersten Stromgeneratoren mit einer Leistung von 100 kVA wurden transportabel auf Anhängern aufgebaut und somit sind diese in allen Orten unseres Bundeslandes verfügbar und wenn es sein muss, selbstverständlich auch darüber hinaus“, so Martin Reidl, stellvertretender Landesfeuerwehrkommandant.

Natürlich muss auch die Treibstoffversorgung der Aggregate gewährleistet sein, wie Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf erklärt. „Wir haben 35 mobile Tankstellen, die mit den Aggregaten ausgeliefert werden, um die Funktion der Aggregate zu gewährleisten“, so Kropf.

ORF

Investitionen von 20 Mio. Euro bis 2027

Damit ist der fünfstufige Katastrophenschutz-Plan des Landes also in Phase zwei angekommen, bis 2027 sollen ingesamt 20 Millionen Euro investiert werden. „Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger und notwendiger Schritt gewesen, weil wir nicht vor Katastrophen in unterschiedlichster Ausprägung gefeit sind. Ob das Starkregenereignisse oder Hochwasserereignisse sind und ob es nicht auch zu Blackout-Szenarien kommt“, so der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Auch die Fördermittel für die Ortsfeuerwehren wurden erhöht, um das gut funktionierende Sicherheitsnetz im Bereich der Feuerwehren abzusichern, betont Dorner.