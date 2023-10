SP-Klubobmann Fürst: „Diskussionsoffensive“

Fürsts Ziel als Klubchef sei eine „Informations- und Diskussionsoffensive“. Er wolle mit der Bevölkerung diskutieren und Gesetze auch nachbessern, als Beispiel nennt Fürst etwa die Baulandmobilisierungsabgabe. Zum Unterschied zwischen Klubobmann im Landtag und seiner bisherigen Funktion als Landesgeschäftsführer sagt Fürst, dass man als Geschäftsführer die Aufgabe habe, „sehr prononciert zuzuspitzen, um zu zeigen, wo die Unterschiede zwischen der eigenen Partei und den anderen Parteien liegt“, so Fürst.

ORF/Welz

In seiner neuen Aufgabe als Klubobmann im Landtag werde das so nicht passieren. „Aber auf eine Sache können sich die anderen Parteien einstellen: Dass ich mich sehr intensiv mit den Themen auseinandersetze und sie auch fordern werde, sich endlich auch intensiv mit den jeweiligen Themen auseinanderzusetzen. Es macht keinen Spaß, im Landtag nur Parteipolitik zu betreiben. Da hätte ich gleich in der Permayer-Straße (Landesparteizentrale der SPÖ, Anm.) bleiben können“, so Fürst.