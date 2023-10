Langzeitarbeitslose pflegen jüdische Friedhöfe

Der jüdische Friedhof in Rechnitz liegt am Ortsrand. Er soll als letzte Zeugen einer ehemals blühenden Kultur möglichst lange erhalten bleiben. Die rund 8.000 Quadratmeter werden derzeit von Langzeitarbeitslosen gepflegt. Durch die 2010 vom Verein „Refugius“ gegründete Initiative „Erinnerungszeichen“ ist diese Form der Friedhofspflege möglich geworden. „Wir fahren durch das ganze Burgenland. Es ist eine gute Arbeit, die auch Sinn macht. Es ist eine gute Geschichte“, so Friedhofspfleger Thomas Mozel.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Laut Eva Schwarzmayer von der Arbeitskräfteüberlassung Trendwerk funktioniere die Zusammenarbeit mit dem AMS sehr gut. „Wir sind jedes Jahr sehr zufrieden. Besonders heuer haben wir ein Team zusammengestellt, das ganz wunderbar arbeitet, sehr fleißig ist und eigentlich alles in Eigeninitiative macht“, so Schwarmayer.

Rechnitz: Nur eine einzige jüdische Familie kehrte zurück

In die einst größte jüdische Gemeinde des Südburgenlandes ist nach dem Holocaust nur eine einzige jüdische Familie zurückgekehrt und wieder sesshaft geworden. Rechnitz war nicht nur die größte und älteste jüdische Gemeinde des Südburgenlandes, sondern auch eine sehr Fortschrittliche. „Das hat mit den damaligen Rabbiner zu tun gehabt. Da hat es also einfach diese Bestrebungen gegeben, wo ein Teil der Gemeinde sich den Reformjudentum angeschlossen hat. Das Grab dieses Rabbiners befindet sich hier noch im Friedhof“, so Christine Teuschler vom Verein „Refugius“.

ORF

Die Gesamtkosten für die Pflegemaßnahmen betragen heuer rund 85.000 Euro. Finanziert werden sie vom Land Burgenland, der Israelitischen Kultursgemeinde Wien. Aber auch die Gemeinden unterstützten die Initiative Erinnerungszeichen. Ihnen ist ein möglichst gefahrenfreier Zugang wichtig. Interessierte Touristen können den Schlüssel zum Friedhof von der Gemeinde holen und sich dann die Gräber anschauen, erklärt Bürgermeister Martin Kramelhofer (SPÖ).