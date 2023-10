Neue Servicestelle für Jägerschaft

Mit dem neuen Jagdgesetz wurde auch eine neue Anlaufstelle für alle Jägerinnen und Jäger installiert. In Neutal wurde ein neues Büro bezogen, gemeinsam mit dem Land wurde auch eine neue Homepage entwickelt, eine Zeitung ist in Vorbereitung, beides wird in den nächsten Wochen präsentiert, erklärt Landesjagdkoordinator Hans-Peter Weiß – mehr dazu in Weiss neuer Landesjagdkoordinator.

Neu ist auch die Abschaffung der vieldiskutierten Gatterjagd – mehr dazu in Gatterjagdverbot kommt nun doch. „Es ist so, dass es im Jagdgesetz eine Regelung gibt, wonach die Jagdgatter geöffnet sind und in den Jagdgattern dieselben Regeln herrschen, wie auch in Jagdgebieten außerhalb des Gatters. Das heißt, es sind Abschusspläne zu erstellen und durch die Behörde zu erlassen, es sind die Schusszeiten einzuhalten“, so Weiß.

Neuausrichtung der Jagd

Die Jagd hat sich im Lauf der vergangenen Jahrzehnte verändert. Mit dem neuen Jagdgesetz steht eine Neuausrichtung der burgenländischen Jagd an. „Wir haben zum einen eine sehr interessierte Öffentlichkeit, die es gilt zu informieren. Auch in den Diskurs mit den verschiedenen Naturnutzergruppen einzutreten. Der Klimawandel macht außerdem auch vor dem burgenländischen Ökosystem nicht halt, da hat auch die Jagd ihren Beitrag zu leisten, dass dieser notwendige Umbau der Ökosysteme auch gelingt“, so Weiß.

Verantwortung tragen

Für das perfekte Zusammenspiel tragen auch wir Menschen eine Verantwortung in der Natur. Roman Bunyai, Referatsleiter Jagd und Fischerei, erklärt, wie man sich in der Natur verhalten sollte: „Man sollte auf den Wegen bleiben, kein Lebewesen – ob Mensch oder Wildtier – hat es gerne, wenn man durch sein Wohnzimmer spaziert. Außerdem gewisse Ruhe bewahren in der Natur, um die Wildtiere nicht zu verstören und zu verschrecken.“

Aufmerksam sollten wir auch sein, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. „Sollte es dann doch zu einem Unfall mit Wild kommen, sollte die Unfallstelle abgesichert werden. Die Exekutive oder die Jägerschaft sollte dann informiert werden, die stehen 24 Stunden parat, um sich um verunfalltes Wild zu kümmern. Ob das jetzt heißt, totgefahrenes Wild zu entsorgen oder Wild, das angefahren wurde, von seinem Leid zu befreien“, so Bunyai. Ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier zu halten, das ist jedenfalls die Aufgabe der Jägerschaft und von uns allen.