Gemeinsam aktiv werden

Mit der neuen Kampagne „Wir bewegen Österreich“ soll der Nationalfeiertag heuer erstmals zum großen Aktionstag der „Fit mach mit“-Bewegung werden. Über die Homepage „gemeinsambewegen.at“ können Gemeinden, Vereine oder private Initiativen ab jetzt ihre „Fitmärsche“ einmelden.

Jeder und jede ist angesprochen

Damit soll die Bevölkerungen in ganz Österreich dazu aufgerufen und motiviert werden, bei den lokal organisierten Sportveranstaltungen dabei zu sein. Das können Wanderungen oder auch nur ein gemeinsamer Spaziergang sein. Es kann gelaufen oder mit dem Rad gefahren werden. Die Initiative soll alle in Österreich lebenden Menschen – von jung bis alt, allein oder in der Gruppe, unabhängig ihres persönlichen Fitnesslevels – ansprechen.

Spenden für Familien in Notsituationen

Ab 2024 soll es auch möglich sein, Spenden für „Österreich hilft Österreich“ zu sammeln und damit Familien und Kindern in Notsituationen rasch und unbürokratisch zur Seite zu stehen. Die Veranstaltungen im Rahmen von „Wir bewegen Österreich“ sollen jährlich wiederkehren und zu einem Kernevent von „Österreich hilft Österreich“ werden.