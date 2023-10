Fettentsorgung verstopft Abwasserkanäle

Der Wasserverband Wulkatal entsorgt das Abwasser von rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Gemeinden im Bezirk Eisenstadt und Mattersburg. Der Verband verfügt über 90 Kilometer Transportleitungen, 18 Pumpstationen und mehr als 400 Kilometer Ortskanäle. Zur Wartung ist auch außerhalb der Dienstzeiten immer ein Mitarbeiter im Dienst.

„Abwasser kommt im Keller raus“

„Wir haben einen Kanalspülwagen, mit dem wir die Pumpwerke regelmäßig reinigen, um die Wasserversorgung für das ganze Jahr sicherzustellen“, sagte Otmar Illedits, Geschäftsführer des Wasserverbands Wulkatal. Es sind vor allem die 18 Pumpanlagen, die in vier bis sechs Wochenintervallen gespült und gewartet werden müssen. Denn sonst wären die Pumpen schon nach wenigen Wochen verstopft, so Illedits. Das Abwasser würde dann nicht mehr in den Transportkanal gepumpt werden und käme in den Haushalten beim Keller raus.

ORF

Wenn die Fettrückstände nicht rechtzeitig entfernt werden, kommt es zu wiederkehrenden Problemen. „Wenn zu viel Fett in der Pumpe drinnen ist, würde es sich verkrusten. Es würde sich eine Schicht aufbauen, die wir nicht mehr abpumpen können, sondern manuell zerstören müssen und mit dem Spülwagen entfernen müssen“, sagte Hermann Huber, Betriebsleiter des Wasserverbands Wulkatal.

Feuchttücher als Herausforderung

Ein weiteres großes Problem sind Feuchttücher. Sind die Pumpen einmal verstopft, müssen sie ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut werden. „Es gibt einzelne Kanalabschnitte, wo die Feuchttücher ein Problem sind. Wir vermuten bei dem Kanalabschnitt vorgelagert relativ viele Pflegeheime, wo vielleicht nicht wirklich sauber getrennt wird“, so Huber.

Wasserverband Wulkatal

Derartige Verstopfungen dürfte es eigentlich nicht geben, würden sich die WC-Benützer an die Grundregeln halten. „Das Fett gehört in den Kübel vom Umweltdienst Burgenland und die Feuchttücher müssten eigentlich in einem Hygienebehälter gesammelt werden und dürften nicht in das WC“, so Huber. Der Wasserverband Wulkatal hat 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über ein Jahresbudget von rund zehn Millionen Euro.