Philipp Hosiner als „Team-Papa“

Philipp Hosiner hat in der Champions League und im Nationalteam Tore geschossen. Seit dieser Saison führen seine Auswärtsfahrten nach Krems, Wien Hernals oder ins burgenländische Draßburg. Er ist Kapitän und Führungsspieler der Young Violets, des zweiten Teams der Wiener Austria. Am Freitag traf er mit seiner Mannschaft in der Regionalliga auf den ASV Draßburg.

Torjäger und Führungsspieler

Er fühle sich extrem wohl und es mache viel Spaß mit den Jungs täglich zu arbeiten. Die Austria sei jener Verein mit dem er am meisten verbunden sei, so Hosiner. Mit 34 ist der Eisenstädter der Papa im Team. Fast alle Mitspieler sind Teenager: Große Talente, die einen Führungsspieler benötigen. Am Anfang sei es gewöhnungsbedürftig gewesen, allerdings spiele der Altersunterschied mittlerweile keine große Rolle mehr, sagte Hosiner. Er sei ein Vorbild, ein Führungsspieler und ein Kapitän, wie man sich ihn vorstelle. „Ich kann nur voll des Lobes sein“, so der Trainer der Young Violets Manuel Takacs.

APA/HERBERT NEUBAUER

Philipp Hosiner ist nicht nun ein Spieler, zu dem die Jungen aufschauen. Er macht auch jede Menge Tore. Neun sind es heuer schon, darunter das 1:0 am Freitag gegen Draßburg. Seine Gegner haben nach wie vor viel Respekt. „Wir wussten, wo ihre Stärken liegen, auch mit Hosiner im Angriff, dass sie eine hohe Qualität haben. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut umgesetzt“, so Draßburg Trainer Michael Porics.

Hosiner trifft gegen Draßburg

Prägende Diagnose für Hosiner

2015 hat ein Nierentumor Philipp Hosiners Leben auf den Kopf gestellt. Er legte danach eine gute Karriere als Profi hin und fühlt sich aktuell gut in Form. „Ich bin gut drauf und topfit. Habe kein Training verpasst und auch keine Verletzungen gehabt. Es macht viel Spaß und das sieht man auch am Platz“, so Hosiner. Im Spiel gegen Draßburg muss sich Philipp Hosiner mit den Young Violets mit einem 2:2. zufriedengeben. Zweimal schafft Draßburg nach einer Führung der jungen Austrianer den Ausgleich.

APA/GEORG HOCHMUTH

Für die Draßburger bringt das wieder ein wenig Selbstvertrauen, für Philipp Hosiners Mannschaft ist es ein Spiel, in dem die Jungen wieder viel gelernt haben. Es ist ein Lernprozess für eine junge Mannschaft, wenn man die erste Hälfte so dominant spielt, dass man auch in der zweiten Hälfte gut auftreten muss. Ansonsten kommt es so wie es schlussendlich auch gekommen ist und man unentschieden spielt", sagte Hosiner. Der 34-Jährige lebt mit seiner Familie jetzt wieder im Burgenland. Der Fußball wird auch in Zukunft sein Leben bestimmen.