Mit Showprogramm zur Vorsorge

Seit 10.00 Uhr am Samstagvormittag sind im Einkaufszentrum Oberwart die Pink Ribbon Botschafterinnen unterwegs. Frauen können sich auch direkt bei Ärztinnen über die notwendigen Vorsorgemaßnahmen informieren.

Showprogramm am Nachmittag geplant

Wie die Zahlen zeigen würden, sei es leider nach wie vor sehr wichtig, zur Vorsorge aufzurufen. „Nur 40 Prozent der Frauen ab dem 45. Lebensjahr machen eine Mammografie. Die anderen 60 Prozent gilt es durch Veranstaltung wie jener in Oberwart darauf, aufmerksam zu machen“, so Pink Ribbon Botschafterin und Ärztin Elvira Bekto. Am Nachmittag wartet auf die Besucherinnen und Besucher des Aktionstages in Oberwart ein Showprogramm.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF/Gabi Schiller ORF/Gabi Schiller ORF/Gabi Schiller ORF/Gabi Schiller Krebshilfe Burgenland

"Bis 16.00 Uhr sind noch Medizinerinnen der Krebshilfe Burgenland anwesend in Oberwart und informieren zu allen Fragen zum Thema Brustkrebs, aber auch zu allen anderen Fragen zur Krebsvorsorge und Früherkennung oder Nebenwirkungen, so Andrea Konrath von der Krebshilfe Burgenland. Obwohl die Krankheit bei Früherkennung gut behandelbar ist, sterben in Österreich jährlich noch immer 1.600 Frauen an Brustkrebs.