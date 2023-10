„Young Stars“: 90 Lehrlinge ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden jene Lehrlinge, die bei Prüfungen bzw. im Zeugnis, besondere Leistungen vorweisen können. Die Auszeichnung sei ein Symbol dafür, dass die Lehrlinge und ihre Leistungen geschätzt werden, so der Obmann der Sparte Industrie, Christoph Blum.

ORF

„Der große Bedarf an solchen Fachkräften wird in den nächsten Jahren weiter steigen und immer wichtiger werden. Die burgenländische Industrie bildet in den derzeit 36 Lehrbetrieben über 230 Lehrlinge aus. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Lehranfänger im Burgenland gestiegen ist“, sagte Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth.