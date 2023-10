Eisenstadt: Rekordzahl an Nächtigungen

Bei den Nächtigungen verzeichne man von Jänner bis August einen Rekordanstieg von 24.253 auf 38.460, also von 58,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die Ankünfte haben sich sogar fast verdoppelt“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Alleine im Monat August gab es laut Steiner eine Steigerung der Nächtigungen im Vergleichszeitraum des Vorjahres von über 110 Prozent, bei den Ankünften sogar um über 130 Prozent.

Mehrheit der Gäste kommt aus Österreich

„Der konkrete Vergleich mit 2019 beweise, dass Eisenstadt auch unabhängig vom zusätzlichen Bettenangebot, noch interessanter für Touristen geworden sei, so Steiner. Denn gerade seitdem habe sich in Eisenstadt aus touristischer Sicht vieles geändert: Das Jahr 2019 sei das letzte Jahr mit den Zahlen des im Jahr 2020 geschlossenen Hotel Burgenland gewesen. 2022 eröffnete wiederum das Hotel Galantha der Esterhazy Betriebe – mehr dazu in Neues Hotel in Eisenstadt eröffnet.

Zwei Drittel der Gäste, die nach Eisenstadt kommen sind aus Österreich, im Schnitt bleiben die Gäste 2,8 Tage. Diese Werte gab es in etwa auch 2019. Im Sommer wird das Publikum – vor allem auch durch die Festspiele und Festivals zunehmend internationaler.