EU-„Gipfeltreffen“ im Burgenland

Bei strahlendem Herbstwetter wurde der Luxemburger EU-Kommissar Nicolas Schmit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf der Friedensburg Schlaining begrüßt. Der erste Eindruck sei großartig, so Schmit am Vormittag. Der Luxemburger Sozialdemokrat ist in der EU-Kommission für Arbeit und Soziales zuständig. Er informierte sich am Freitag über Initiativen im Burgenland, insbesondere im Bereich Wohnen.

„Interessante Modelle für die EU“

„Die unsichtbare Hand, die immer den Markt im Gleichgewicht halten soll, die funktioniert nicht. In fast allen Mitgliedsstaaten haben Menschen große Probleme, eine adäquate Wohnung zu finden und die öffentliche Hand muss hier wieder Verantwortung übernehmen. Die Wohnproblematik ist eine Thematik, die man mit rein marktwirtschaftlichen Instrumenten nicht lösen kann“, so Schmit.

ORF/Gabi Schiller

Ein weiteres Thema, wo die öffentliche Hand im Burgenland stark eingreift, ist der Pflegebereich – auch hier sieht Schmit eine Vorbildfunktion des Burgenlandes. Die Projekte seien sehr interessant und davon würden Europa und auch andere Länder lernen können, so Schmit.

Doskozil schätzt Besuch

Gastgeber Hans Peter Doskozil zeigt sich zufrieden über den Gedankenaustausch. „Der Besuch ist auch in die Richtung gegangen, dass sich auch Europa unterschiedliche Modelle in den wesentlichen Bereichen Wohnen, Pflege und Lohnentwicklung anschauen will und erklären lassen will. Das schätze ich sehr“, so Landeshauptmann Doskozil. Von der Friedensburg ging es weiter auf den Geschriebenstein, wo ein echtes Gipfelgespräch mit einem weiteren EU-Kommissar, Johannes Hahn zur EU-Finanzpolitik auf dem Programm stand.