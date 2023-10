ÖAAB: 75 Jahre für Arbeitnehmerrechte

Der ÖAAB ist eine der sechs Teilorganisationen der ÖVP. Der inhaltliche Fokus liegt auf Arbeitnehmerrechten. Die Funktionäre sind im Arbeiterkammer-Parlament und in den Gewerkschaften verteten. Johannes Mezgolits, Bürgermeister von Donnerskirchen und Landtagsabgeordneter, wird den ÖAAB in die Arbeiterkammerwahl im April des kommenden Jahres führen.

„Sozialer Stachel der ÖVP“

Dies wird seine zweite Kandidatur als Spitzenkandidat des ÖAAB sein, nachdem er bereits 2019 angetreten war und damals knapp 18 Prozent bzw. neun Mandate erzielt hatte. „Als klares Ziel ist es, an Prozenten zuzulegen und an Mandaten zuzulegen und schlussendlich ins Präsidium einzuziehen und dafür stehe ich zur Verfügung“, so Mezgolits. Neben der Bekanntgabe des Spitzenkandidaten wurde während der Jubiläumsfeier auch auf die Geschichte des ÖAAB zurückgeblickt. Der prominenteste Gast, ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger, bezeichnete die Organisation als ‚sozialen Stachel‘ in der ÖVP.

ORF/Andreas Berger

„Wir stehen für Familie, wir stehen für Leistung, wir stehen aber auch dafür: Wenn Menschen in einer Notsituation sind, dass man ihnen helfen muss, aber Hilfe zur Selbsthilfe“, so Wöginger. Christian Sagartz, Landesparteiobmann der ÖVP und seit 2018 Landesobmann des ÖAAB, ergänzte: „Ich möchte nur daran erinnern, dass es die Christdemokraten waren, die die Abfertigung neu eingeführt haben, jetzt die kalte Progression abgeschafft haben und viele Familienleistungen eingeführt haben, genau für dieses soziale Gewissen innerhalb der ÖVP, dafür steht der ÖAAB Burgenland“, so Sagartz.