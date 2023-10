Neufelder zeigen neue Haarpracht aus der Türkei

Wolfgang Oehlzand und sein Arbeitskollege Andreas Kaiser legten sich für ihre Haartransplantationen in Istanbul unter das Messer. Die türkische Metropole gilt als Hotspot für kostengünstige Schönheitsoperationen aller Art. Der Kostenpunkt für Wolfgang Oehlzand lag bei 1.800 Euro. In Österreich muss man dafür viermal so viel bezahlen. Möglich ist das durch die niedrigen Lohnnebenkosten der türkischen Anbieter. Zehn Stunden lagen die beiden Männer auf dem OP-Tisch. Eine aufwendige Prozedur, bei der einzelne Haarwurzeln in die kahle Kopfhaut eingesetzt werden – mehr dazu in Für volles Haar nach Istanbul .

ORF

„Nicht nur zufrieden, sehr zufrieden“

Im September – sechs Monate nach dem Eingriff – traten die beiden Männer erneut vor die Kamera und zeigten sich dabei sehr zufrieden. Auf ihren Köpfen hat sich einiges getan. Die Beiden sind mit den Ergebnissen der Eingriffe zufrieden.

ORF

„Nicht nur zufrieden, sondern sehr zufrieden. So wie wir uns das erwartet haben, ist es auch eingetreten. Inzwischen gibt es jede Menge Freunde oder Freundinnen, die nachgefragt haben, wo ich war und wie man die Schritte setzen muss. Ich kann es nur jedem empfehlen“, so Andreas Kaiser.

ORF

Auch Wolfgang Oehlzand ist glücklich über das Ergebnis. Doch was heute nach einer locker leichten Angelegenheit aussieht, ist nicht ganz ohne unangenehme Begleiterscheinungen abgelaufen. Der Weg zur neuen Haarpracht war geprägt von einigen schlaflosen Nächten nach dem Eingriff.