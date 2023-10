Jugend im Landtag: Mitreden und mitbestimmen

Hergovich begrüßte am Donnerstag erstmals in seiner Funktion als Präsident, die Jugend im Landtag. Zu Gast waren Schülerinnen und Schüler des Theresianums Eisenstadt. Nach einer Führung durch den Landtag schlüpften sie selbst in die Rolle der Abgeordneten. Vor jeweils einem Vertreter der vier Landtagsparteien redeten die Jugendlichen über Themen, die ihnen wichtig sind, wie etwa Digitalisierung in Schulen.

Jugend im Landtag

Fragestunde zum Thema Bildung

In der anschließenden Fragerunde mit Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) drehte sich alles um das Thema Bildung. Es war ein Thema, das den Jugendlichen besonders am Herzen lag. Mitunter wurde dabei auch leidenschaftlich diskutiert. Trotzdem war das Klima um einiges milder als bei einer normalen Landtagssitzung. „Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, muss der respektvolle Umgang miteinander gegeben sein. Das leben die Schülerinnen und Schüler in der Klasse und das will ich auch hier im Landtag etablieren“, sagte Landtagspräsident Hergovich.

Von Politikverdrossenheit keine Spur

Die vielen Wortmeldungen der Schüler zeigten einmal mehr, wie viele Gedanken sich die Jugend macht. Da sorgte sogar bei erfahrenen Politikerinnen für den einen oder anderen Überraschungsmoment. Generell kann von Politikverdruss unter Jugendlichen keine Rede sein. Sie setzten sich damit durchaus auch kritisch auseinander. „Mein Vertrauen ist nicht mehr so stark wie vor einigen Jahren. Ich glaube, wir sollten uns gut informieren, bevor wir irgendjemanden wählen“, meinte eine Teilnehmerin.