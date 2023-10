Leichtathletik: St. Michael neuer Schulstützpunkt

Die entsprechenden modernen Sportgeräte für den Stützpunkt St. Michael wurden vom Österreichischen und Burgenländischen Leichtathletikverband zur Verfügung gestellte, sagt Rolf Meixner, Präsident des burgenländischen Verbandes. Sie sollen unter bestens ausgebildeten Übungsleitern gezieltes Leichtathletiktraining ermöglichen.

„Wir erhoffen uns, dass die Kinder viel Spaß in der Leichtathletik haben und vielleicht der eine oder andere 2032 oder 2036 an den Olympischen Spielen teilnimmt“, so Meixner. St. Michael ist der zweite Trainingsstützpunkt dieser Art nach Oberschützen (Bezirk Oberwart). Pläne für das Mittel- und Nordburgenland gibt es ebenfalls bereits.