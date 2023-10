Konflikt um LIV-Tour hat sich wieder verschärft

Aktuell ist Wiesberger nur noch auf Platz 437 der Weltrangliste zu finden. Er büßte heuer über 300 Ränge ein. Die ehemalige Nummer 22 der Welt steckt dabei im Dilemma. Wiesberger hat sich für diese Saison entschieden, alle Turniere der LIV-Tour zu spielen. Diese zählen aber nicht für die Weltrangliste. Der Burgenländer kann aber kaum an anderen Turnieren teilnehmen, weil der Streit zwischen der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour und den Konkurrenz-Serien World Tour und PGA-Tour trotz einer im Juni veröffentlichten Vereinbarung noch immer nicht endgültig beigelegt ist – mehr dazu in Wiesberger: Zuversicht trotz weiterer Strafen.

Vorerst keine Stellungnahme von Wiesberger

Wiesberger darf deshalb – trotz sportlicher Berechtigung – nicht an Turnieren der World Tour teilnehmen, die ihm Punkte bringen würden. Dass es für LIV-Turniere weiter keine Punkte gibt, wird von den Gremien des „Official World Golf Rankings“ damit begründet, dass der Modus der LIV-Tour Turniere sich von herkömmlichen Turnieren so unterscheidet, dass sie nicht auf faire Art und Weise ins Ranking integriert werden können. Wiesberger spielt ab Freitag ein Turnier der LIV-Tour in Saudi-Arabien und hat vorerst keine persönliche Stellungnahme abgegeben.