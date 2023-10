Auch in Wien, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg wird es keine Anstellungen geben, man verwies hier auf andere Maßnahmen. In Oberösterreich wird ein Pilotprojekt von 2021 nicht verlängert. In der Steiermark versucht die Stadt Graz das Modell, vorerst will man 15 Anstellungen an pflegende Angehörige vergeben – mehr dazu in Anstellung für pflegende Angehörige in Graz.

Vorarlberg zurückhaltend

In Vorarlberg gibt es eine neue Plattform für „Pflegende An- und Zugehörige von älteren Menschen“. Sie soll Anlaufstelle für Informationen und Begleitung sein. Was die Anstellung von pflegenden Angehörigen betrifft, gab sich Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) zurückhaltend. Zunächst wolle sie einen Evaluierungsbericht zur Situation im Burgenland abwarten, ehe sie möglicherweise Schritte in diese Richtung setze – mehr dazu in Neue Online-Plattform als Hilfe für pflegende Angehörige.

Fürst: Pflege der Zukunft

Der Klubobmann der SPÖ Burgenland, Roland Fürst, zeigte sich erfreut, dass Graz das burgenländische Modell übernehme. Das innovative Anstellungsmodell der betreuenden Angehörigen sei die „Pflege der Zukunft“.