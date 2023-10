U-21-Team trainiert in Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf ist ein gutes Pflaster für das U21-Nationalteam: Auch 2019 trainierte man im Südburgenland und qualifizierte sich dann erstmals für eine EM-Endrunde. Die Mannschaft hofft, heuer ähnlich erfolgreich zu sein. Der einzige Burgenländer im Kader, Austria-Kicker Matthias Braunöder, will als Kapitän seinen Teil dazu beitragen. Es sei schön, wieder einmal im Burgenland zu sein und sich hier vorbereiten zu können, sagte der Krensdorfer. Der Platz sei super und die Vorfreude groß. „Wir hoffen, dass wir zwei gute Spiele machen und wieder Punkte sammeln für unser großes Ziel“, so Braunöder.

ORF

Starker Gegner Norwegen

Das Spiel gegen Norwegen am Donnerstag in Hartberg ist der letzte Test vor dem wichtigen Qualifikationsspiel gegen Slowenien am Dienstag. Die Norweger seien ein richtig guter Gegner und hätten in ihrer Qualifikationsgruppe zwei Spiele jeweils mit 7:0 gewonnen, sagte Österreichs Teamchef Werner Gregoritsch. Das werde sicher ein interessanter Vergleich.

ORF

Sendungshinweis „Live Fußball Länderspiel U21“, 12.10.2023, 20.15 Uhr, ORF Sport Plus

Das anschließende Duell gegen Slowenien ist richtungsweisend. Denn nach dem doch enttäuschenden Remis gegen Zypern und dem Heimsieg gegen Bosnien strebt die österreichische Mannschaft drei weitere Punkte an. Er würde nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber wenn man sich qualifizieren wolle, sollte man auf jeden Fall gewinnen, meinte Braunöder. Doch es werde nicht so einfach werden und man müsse auf jeden Fall auf Top-Niveau performen.

ORF

Braunöder schoss „Tor des Jahres“

Matthias Braunöder kann sich vor den Spielen auch über einen persönlichen Erfolg freuen: Sein Volley-Tor für die Austria in der vergangenen Bundesliga-Saison gegen den LASK wurde bei der Bruno-Gala zum „Tor des Jahres“ gekürt. Das sei auf jeden Fall ein cooler Moment gewesen, erinnerte sich der Burgenländer.