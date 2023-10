Land öffnet Kulturzentren gratis für heimische Künstler

Die Förderung des Landes für heimische Kulturschaffende soll Veranstaltungen ermöglichen, die ohne Unterstützung aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht möglich wären. Deshalb soll ein eigener Förderstrang etabliert werden, „wo burgenländische Kulturschaffende diese Fördermöglichkeit, gratis diese Infrastruktur nutzen zu können, beantragen können“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF/Sonja Herbst

Ein Beirat wird eingerichtet, der entscheiden wird, ob die Produktionen inhaltlich passen. Sechs Kulturzentren gibt es im Burgenland, ein siebtes soll in Neusiedl am See entstehen. Aber erst dann, wenn die Sanierung in Güssing und der Zubau in Raiding abgeschlossen sind. Details dazu soll es in den nächsten Wochen geben, so der Landeshauptmann. 1.000 Veranstaltungen gibt es in den Kulturzentren über das Jahr verteilt, rund 125.000 Besucherinnen und Besucher werden gezählt.

Kabarett als „Cashcow“

Im kommenden Jahr wird ein besonderes Augenmerk wieder auf Kabarett gelegt. „Die Cashcow ist natürlich das Kabarett, aber auch die anderen Sparten. Selbst das Erwachsenen-Theater ist sehr, sehr, sehr gut gebucht. Die Abonnenten halten uns die Stange und es kommen sogar im Theaterbereich neue Abonnenten hinzu“, so Thomas Mersich, kaufmännischer Leiter der Kulturzentren Burgenland. Im Bereich der Abos will man noch „kreativer“ werden, um mehr potenzielle Besucher anzusprechen, so Doskozil.

Abseits der neuen Förderung werden in der Saison 2023/24 Kabarettisten von Gernot Kulis bis Alex Kristan oder Maschek auf der Bühne stehen. Tricky Niki wird am 20. März in Eisenstadt mit seinem neuen Programm „Größenwahn“ Burgenland-Premiere feiern, kündigte Thomas Mersich, kaufmännischer Leiter der Kulturzentren, an. Für Konzerte kommen unter anderem Ernst Molden und Ursula Strauss sowie Konstantin Wecker ins Burgenland. Außerdem werden eine Bühnenversion der Filmkomödie „Schtonk!“ und „Die Kaktusblüte“ gezeigt.