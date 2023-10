Pint: Schwierige Heimreise aus Israel

Das erste Mal hat Pint einen Raketenalarm am Samstag in der Früh bzw. am Vormittag mitbekommen. „Wir sind dann mit allen Hotelgäste – gemeinsam mit dem Personal – in den Keller in eine Art Schutzraum gegangen. Das Personal hat uns aufgeklärt, was zu tun ist innerhalb des Hotels. Uns wurde dann aber auch im Hotel noch gesagt, dass eine Rakete auch ein Haus getroffen hat, das gar nicht weit weg von unserem Hotel war. Dementsprechend beunruhigend war natürlich die Situation“, so Pint.

ORF

Schwierige Abreise für viele Touristen

Mittlerweile konnte Pint Sonntagabend wieder zurück nach Österreich reisen. Ihr Flug wurde wie geplant durchgeführt, so ging es allerdings nicht allen Touristen: „Wir hatten keinen direkten Kontakt zur Botschaft. Wir haben unsere Reise beim Außenministerium registriert gehabt. Wir hatten von Beginn an einen Flug für Sonntagabend gebucht gehabt und mit dem Flug konnten wir dann auch nach Hause reisen. Was ich aber im Hotel mitbekommen habe, war es für viele Menschen sehr schwierig, nach Hause zu kommen. Viele sind mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, dann wurden die Flüge storniert und sie mussten wieder zurückfahren“, so Pint.