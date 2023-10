Start in einen genussvollen Herbst

Rund 40 Aussteller haben in Rust, Oggau und Mörbisch das ganze Wochenende lang regionale Produkte aus dem Burgenland präsentiert. „Wir laden zum Genuss Festival quasi das ganze Burgenland ein: Produzenten, Aussteller, aber auch Handwerker, die sich hier präsentieren können. Wir wollen unseren Gästen das Burgenland näher bringen, sowohl kulinarisch, als auch kulturell“, so Sonja Grapa vom Tourismusbüro Rust.

Auftakt zum Martiniloben mit Festival in Rust Am Wochenende fand bereits zum siebenten Mal das Gans Burgenland Genuss Festival in Rust, Oggau und Mörbisch statt. Rund 40 Aussteller präsentierten dabei regionale Produkte – von Kleidung über Dekoration bis hin zum kulinarischen Gansl war alles dabei.

Die Produktpalette ist breit und reicht vom schnellen Imbiss zwischendurch über Bekleidung und Dekoration bis hin zu allem, was mit Gansl zu tun hat. So unterschiedlich wie die verschiedenen Spezialitäten sind auch die Besucherinnen und Besucher. Mehr als 6.000 sind am Wochenende in die drei Tourismusgemeinden gekommen.