Freud und Leid bei Gunners und Dragonz

Für Oberwart ist der Sieg in Fürstenfeld der zweite Erfolg im zweiten Saisonspiel. Jedoch mussten die Gunners lange zittern. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel übernahmen die Fürstenfelder das Ruder und lagen bis zum letzten Viertel in Führung. Erst dann fand Oberwart wieder zu alter Stärke zurück und konnte mit einer starken Schlussoffensive (22:10 im letzten Viertel) die Partie noch drehen. „Leider haben wir nicht den Schritt nach vorne gemacht, den wir uns erhofft haben, aber wir haben den Sieg wegen des Willens geholt und deshalb Gratulation an meine Mannschaft, aber wir müssen weiterarbeiten“, resümiert Gunners-Coach Horst Leitner den 69:62-Sieg.

ORF

Knappe Niederlage der Dragonz

Die Coldamaris BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt erwischten gegen Wels einen Traumstart. Von Beginn weg präsentierte sich Eisenstadt mit viel Tatendrang, zwischendurch führten die Dragonz mit 21 Punkten, zur Pause stand es 53:41. Nach Seitenwechsel ging den Eisenstädtern aber zunehmend die Kraft aus, während Wels stärker wurde. Nach einem engen Schlussviertel konnten die Gäste aus Oberösterreich schließlich die Partie drehen. 82:86 lautete am Ende der bittere Endstand aus Sicht der Eisenstadt Dragonz.

„Es war ein schweres Spiel, wir hatten sie fast. Aber wir waren am Rebound unterlegen, haben einige kostbare Turnover begangen und so die Arbeit von drei Vierteln weggeschmissen“, sagte Mario Spaleta nach der Partie. Head-Coach Felix Jambor sieht viel Arbeit für die kommenden Wochen: "Wels hat das Spiel über den Kampf gestohlen, das haben sie sehr gut gemacht. Aber wir müssen lernen, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Sonst werden wir nicht viele Spiele gewinnen.“

Saisonstart in 2. Liga

Während in der Superliga bereits zwei Spiele absolviert sind, startet an diesem Wochenende die neue Saison in der zweiten Basketball-Liga: Titelverteidiger Güssing Blackbirds bekommt es zum Auftakt mit Vienna United zu tun. Saisonziel der Güssinger sei nicht primär die Titelverteidigung, man wolle vermehrt auf junge Eigenbauspieler setzen und diesen mehr Spielzeit geben, sagt Head-Coach Daniel Müllner. „Ziel ist es, damit in die Play-Offs zu kommen und dort dann wieder, so wie letzte Saison, anzugreifen und dann eventuell wieder zu überraschen“, so Müllner weiter.

ORF

Für die Mattersburg Rocks beginnt die neue Spielzeit mit einer Auswärtspartie bei den Basket Flames in Wien. Die Mattersburger sehen sich selbst nicht in der Favoritenrolle auf den Titel. „Mistelbach und Güssing werden wie so oft um den Titel kämpfen“, prognostiziert Mattersburg-Routinier Corey Hallet. Ziel für die Mattersburg Rocks seien die Play-Offs, und dann müsse man ohnehin schauen, was passiert, so Hallet.