Kriegszustand in Israel

Sie habe in der Früh in den Nachrichten von der Eskalation gehört, erzählte Pint: „Wir wollten dann nur kurz das Hotel verlassen, um gleich daneben einen Kaffee zu trinken. In dem Moment ist dann aber der Alarm losgegangen. Wir mussten alle in den Keller hinuntergehen – die Hotelgäste und auch das Hotelpersonal. Das Personal hat auch versucht, zu beruhigen.“ Nach ein paar Minuten habe man den Keller wieder verlassen dürfen, aber es sei schon so, dass man den ganzen Tag über im Hotel bleiben solle, weil das ein sicherer Ort sei, so Pint.

ORF

Menschenleeres Tel Aviv

Tel Aviv habe sich von einem Tag auf den anderen – zumindest aus der Sicht einer Touristin – verändert, erklärte Pint: „Das ist eine Stadt, die lebt. Es ist eine Stadt, in der ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind, auf der Straße sind. Die Lokale sind jeden Tag gefüllt, die Menschen fahren mit den Rädern, mit den E-Scootern herum. Auf der Promenade ist immer ganz, ganz viel los. Und heute war es von früh an weg anders.“ Es seien kaum Menschen auf den Straßen und wenn doch, dann auch nur, um Einkäufe zu erledigen. „Also was ich sehe, sind auch die Cafes zu, die Restaurants zu“, erzählte die ORF-Burgenland-Moderatorin.