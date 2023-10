FPÖ-Chef Kickl auf Tour in Eisenstadt

Einige hundert FPÖ-Sympathisanten sind am späten Freitagnachmittag auf den Eisenstädter Colmarplatz vor dem Kulturzentrum gekommen, um FPÖ-Chef Herbert Kickl zu sehen. Kickl präsentiert die FPÖ in seiner „Herbstoffensive“, wie er die aktuelle Tour auch nennt, als bürgernahes Gegenstück zu allen anderen Parteien im Nationalrat. Gleich zum Beginn seiner Rede sparte er nicht mit Kritik an der Bundesregierung.

Kickl: FPÖ gegen die „Einheitsparteien“

In Österreich liege vieles im Argen. „Jeder Tag ist ein verlorener Tag, wo die in Wien weiterwursteln – diese Bundesregierung immer bei allen Schweinereien und Gaunereien Hand in Hand mit den Sozialisten“, so Kickl. Die FPÖ sei die einzige politische Kraft, die in der Lage sei, das Ruder noch herumzureißen.

„In Wahrheit haben wir es mit der Auseinandersetzung zu tun: Wir Freiheitliche gegen die anderen. Es gibt nur diese zwei Parteien, weil alle anderen sind zu einem Block miteinander verschmolzen. Sie haben überall, wo es um die großen Fragen geht, in der Zwischenzeit die gleiche, falsche Meinung“, so Kickl. Als Beispiele nannte der FPÖ-Bundesparteiobmann unter anderem die Maßnahmen während der Coronaviruspandemie, die anhaltende Teuerung oder die Sanktionen gegen Russland sowie den großen Themenbereich Migration.

Die anderen Parteien würden inzwischen merken, dass sich die Freiheitlichen nicht von ihrem Weg abbringen lassen würden. Der Schulterschluss mit der Bevölkerung werde auf Basis von gegenseitigem Respekt und Vertrauen miteinander getragen. Das habe sich die FPÖ erarbeitet. Da sei etwas in Bewegung geraten. Es sei höchst an der Zeit, dass in diesem Land das gemacht werde, was die Mehrheit haben wolle, so Kickl.

Auch Petschnig bereits im Wahlkampf-Modus

Auch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig holte in seiner Rede zum Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. „Wir werden mit all diesen schrägen Machenschaften kompromisslos aufräumen, die diese Herrschaften diesem Land Tag für Tag zumuten. Wir werden dafür sorgen, dass wieder ein Wind der Freiheit durch das Land weht. Es ist höchst an der Zeit“, so Petschnig.

„Land flüchtet sich in verantwortungslosen Aktionismus“

Die Landesregierung sei bei vielen windigen Entscheidungen, etwa rund um die Coronaviruspandemie, dabei gewesen. Anstatt sich ihrer Verantwortung zu stellen oder sich bei den Menschen zu entschuldigen, flüchte sie in verantwortungslosen Aktionismus. „Der besteht im Grunde nur aus drei Dingen: Verstaatlichung, Schuldenexplosion und die Sicherung der Pfründe für die eigenen roten Parteigänger“, so Petschnig. Ungerechtigkeit habe in diesem Land einen Namen und der heiße Doskozil, so Petschnig.

Der Tourstop am Freitag in Eisenstadt war der dritte im Rahmen der aktuellen Heimat-Tour. In sechs weiteren Bundesländern wird Kickl bis Mitte November noch weiter Stationen absolvieren.