Gusto auf „Pulled Pork“ in Parndorf

In „Pulled Pork“ verkörpert Publikumsliebling Paul Pizzera den ehemaligen Polizisten und nunmehrigen Privatdetektiv Flo Kienzl, der versucht sich ein neues Leben aufzubauen. Zuvor hatte er sich gemeinsam mit seinem auf Bewährung entlassenen Bruder Eddi Notsch, gespielt von Kollege Otto Jaus, mit dem Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz angelegt.

Als in Graz die Bürgermeisterwahl ansteht, führt Jagschitz die Umfragen an. Durch Zufall tritt Eddi wieder in Flos Leben. Das Duo ist sich sicher, dass der künftige Bürgermeister in illegale Machenschaften verwickelt ist und versucht ihm gemeinsam das Handwerk zu legen. Am Donnerstag gab es die Burgenland-Premiere im Parndorfer Kino. Wenn der Schmäh ankommt, dann gebe es bereits einen Nachfolge in der Pipeline, so Regisseur Andreas Schmied.