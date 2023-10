„Stillen lohnt sich für Mutter und Kind“

Immer weniger Mütter stillen ihr Baby voll. Das ergab eine Studie der AGES und der Universität Wien im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Auch in den ersten Tagen nach der Geburt ist es laut den aktuellen Zahlen nur jede zweite Frau. Eine Zahl, die zu bedauern sei. „Denn mit Stillen und einer natürlichen Geburt könnte man das Neugeborene vor Adipositas oder Diabetes schützen“, so der Leiter der Gynäkologie in der Klinik Oberwart und Oberpullendorf, Alexander Albrecht.

Anspruch auf bezahlte Stillpausen

Um wieder mehr Mütter für das Stillen zu begeistern, bietet die Stillambulanz der Klinik Oberpullendorf eine umfangreiche Beratung bereits während der Schwangerschaft an. Die Stillförderung beginnt dabei in den Geburtsvorbereitungskursen. Jeden Donnerstag von 10.00 bis 14.00 Uhr können Mütter mit ihren Babys in die Stillambulanz kommen.

ORF

Auch der Job soll nicht zum Hindernis werden, das regle der Gesetzgeber. „Es lohnt sich, die Hürden beim Stillen zu überwinden. Mütter haben zum Beispiel pro viereinhalb Stunden Arbeitszeit 45 Minuten bezahlte Pause fürs Stillen bzw. fürs Abpumpen. Nach acht Stunden Arbeitszeit 90 Minuten bezahlte Pause fürs Stillen“, sagte Stillberaterin Maria Mihalkovits. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt übrigens sechs Monate voll zu stillen. Mit entsprechender Beikost kann es bis ins dritte Lebensjahr des Kindes hineingehen.