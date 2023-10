Neue Ideen für alte Bernsteinstraße

Die römische Bernsteinstraße diente einst in der Antike als wichtiger Reise- und Handelsweg. Der neue Obmann des Vereins zur Erhaltung der römischen Bernsteinstraße Oswald Gruber zeigte sich begeistert vom 2000 Jahre alten Handelsweg, der vom Mittelmeer bis zur Ostsee reicht. „Das Faszinierende ist, dass wir durch die Funde, die wir entlang der römischen Bernsteinstraße machen, aus allen Epochen der Geschichte lernen können. Diese Funde können wir auch zeigen. Das ist Geschichte, die erlebbar und angreifbar wird“, sagte Gruber.

Mehr Information für Schüler und Bevölkerung

Vor allem die Vermittlung ist dem Historiker und Geographen, der früher am Gymnasium Oberpullendorf unterrichtete, wichtig. „Wir müssen die Schüler und die Bevölkerung informieren, viel stärker noch als bisher“, so Gruber. Als neuer Obmann will er neue Wege gehen, die Zusammenarbeit mit Land, Gemeinden, Schulen und Kindergärten intensivieren. Geplant sind auch Vorträge und Exkursionen.

Verein Erhaltung Römischen Bernsteinstraße

Zusammen mit dem Land Burgenland plant man, die römische Siedlung bzw. das Militärlager in Strebersdorf zu dokumentieren, so Gruber. Im kommenden Jahr wird das 35-jährige Bestehen des Vereins zur Erhaltung der römischen Bernsteinstraße gefeiert – unter anderem mit einer Exkursion ins römische Scarabantia nach Sopron.