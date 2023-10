Evangelische wählen Gemeindevertretungen

Das Aufgabengebiet der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter ist durchaus vielseitig: Sie wählen das Presbyterium, also das engere Leitorgan in einer Pfarrgemeinde. Sie sind aber auch für Bauangelegenheiten oder für die Genehmigung des Budgets der Pfarrgemeinde zuständig. Darüber hinaus werden auch die Spiritualität und die Visionen für die jeweilige Gemeinde von den Vertretern mitgeprägt, heißt es von der evangelischen Kirche.

Rund 30.000 Evangelische im Burgenland wahlberechtigt

Im Burgenland sind insgesamt 30.000 Evangelische aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen. Es handle sich dabei nicht nur um eine demokratiepolitische Notwendigkeit, sagte der Superintendent der evangelischen Diözese Burgenland, Robert Jonischkeit. Es sei auch ein geistlicher Vorgang, da sich durch die Wahl die jeweilige Pfarrgemeinde als Gemeinschaft verwirkliche, so Jonischkeit.

Im Burgenland gibt es insgesamt 29 evangelische Pfarrgemeinden. An der Wahl teilnehmen kann man ab dem Alter von 14, zur Wahl aufstellen kann man sich ab dem 18. Lebensjahr. Für den Wahlvorgang selbst ist noch ein wenig Zeit: Wahlschluss in den Pfarrgemeinden ist am 5. November.