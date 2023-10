Jahrhundertwein erstmals verkostet

Im Herzen der Bundeshauptstadt wurde das Burgenland im Glas vorgestellt. Die vier Winzer aus verschiedenen DAC Regionen des Landes und der Ideengeber sind stolz darauf, nach zwei Jahren ihr fertiges Produkt vorzustellen. Abgefüllt wurde die Jahrhundert-Cuvee in Deutschkeutz. Dass sich das im Wein bemerkbar mache, könne man aber nicht sagen, so Winzer Albert Gesellmann aus Deutschkreutz. „Natürlich wurde er bei uns noch ein paar Monate gelagert und ich hatte die Ehre ihn abzufüllen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass das ganze Burgenland vertreten ist – und das findet man in diesem Wein“, so Gesellmann. Der Jahrhundertwein setzt sich zusammen aus drei Viertel Blaufränkisch und einem Viertel Zweigelt.

Langjährige Lagerung im Fokus

Man habe den Wein in die Richtung getrimmt, dass man ihn auch für ein Jahrhundert lang lagern kann, so Winzer Thomas Kopfensteiner aus Deutsch Schützen. „Wir haben darauf geschaut, dass der Wein im Keller mit wenig Sauerstoff in Berührung kommt, damit er auch lagerfähig bleibt“, so Kopfensteiner. Die Zusammenarbeit sei legendär gewesen, so Winzer Erich Scheiblhofer aus Andau. „Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und schätzen uns sehr“, sagte Scheiblhofer.

Auch ein eigenes Etikett wurde kreiert. Unter 70 verschiedenen Einreichungen hat sich jene der Eisenstädter Künstlerin Jasmin Trabichler durchgesetzt. „Ich wollte ein Zeichen finden, dass sich jetzt nicht unmittelbar erschließt, aber in seiner Logik schon stimmt. Ich habe mich dann für das römische Zeichen für hundert entschieden – Centum“, sagte Trabichler.

Insgesamt 6.000 Flaschen abgefüllt

6.000 Flaschen wurden abgefüllt und auch 600 Magnumflaschen kommen auf den Markt. Der Jahrhundertwein hat auch seinen Preis: Eine 0,75-Liter-Flasche kostet 159 Euro. Rund 1.400 Flaschen wurden schon vorab verkauft. 20.000 Euro aus dem Verkaufserlös wurden für Licht ins Dunkel gespendet. Schon jetzt plant man eine Fortsetzung.

Gute Voraussetzungen für zweiten Jahrgang

„Wir haben uns dazu entschieden, einen zweiten Jahrgang zu machen. Weil auch historisch bedingt sind die letzten Gemeinden erst 1923 zum Burgenland gekommen – und daher werden wir auch einen 2023er-Jahrgang machen“, so der Obmann des Weintourismus Burgenland, Herbert Oschep.

Die Voraussetzungen für den 2023er-Jahrgang sind jedenfalls vielversprechend. „Im Jahr 2023 sind wir im Burgenland schon sehr verwöhnt worden. Mit tollen Trauben und hoher Zuckergradation und mit einer schönen Frische – also Weine, die die Herkunft eigentlich am schönsten repräsentieren“, so Winzer aus Schützen am Gebirge.

Das Burgenland im Glas – Centum 2021 – soll die Erinnerung an das Hundert-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes noch lange weitertragen.