Neues Lerncafe in Hornstein eröffnet

Das neue Lerncafe der Caritas in Hornstein bietet Platz für 15 Kinder, im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Ebenfalls im Haus der Generationen untergebracht ist zudem ein Jugendzentrum. Ziel sei es, ein breites Angebot zu bieten, sagt Caritas-Burgenland-Direktorin Melanie Balaskovics. Neben der kostenlosen Lernhilfe werde auch eine gesunde Jause angeboten, „weil wir sehen, dass viele Kinder oftmals nicht einmal eine Jause mit haben in der Schule“, so Balaskovics. Hinzu kommen Freizeitaktivitäten für Kinder und ein Beratungsangebot für Eltern.

ORF

Kein Geld für Bildung

Immer mehr Eltern im Burgenland können sich kostenpflichtige Nachhilfe nicht mehr leisten, bemerkt man bei der Caritas. Die Nachfrage steigt, allein im Lerncafe in Eisenstadt stehen derzeit 35 Kinder auf der Warteliste. „Das ist natürlich auch zurückzuführen auf die Teuerungen, mit denen Eltern konfrontiert sind, auf die steigende Armut, mit der Menschen zu kämpfen haben. Weil wie sieht es aus im normalen Leben? Man schaut einmal, dass man die Wohnung erhalten kann, das Haus erhalten kann und begleichen kann, dass man genug zu essen hat für seine Kinder und für Bildung bleibt da natürlich kaum bis gar kein Geld mehr übrig“, so die Caritas-Direktorin.

Weitere Lernangebote der Caritas sind bereits in Planung: Mit einem mobilen Lerncafe möchte man im Herbst in mehreren Gemeinden des Seewinkels unterwegs sein. Das neue Caritas-Lerncafe in Hornstein ist das mittlerweile fünfte im Burgenland.