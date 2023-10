SPÖ: Puchwein und Friedl starteten Tour

Die Tour begann nur einen Tag, nachdem der bisherige Landesgeschäftsführer Roland Fürst an seine beiden Nachfolger übergeben hatte – mehr dazu in SPÖ: Fürst übergibt offiziell an Doppelspitze. Die Tour stehe unter dem Motto „Ganz oben steht das Burgenland“ und laufe bis Jänner 2024, hieß es von der SPÖ.

Beginn einer „intensiven Wahlkampfsaison“

Nächste und übernächste Woche machen Puchwein und Friedl in den Bezirken Mattersburg und Güssing Halt. Die Tour soll mit Jänner 2024 abgeschlossen werden, wobei der Großteil der Tour-Termine noch im heurigen Jahr stattfinden werde. Die SPÖ Burgenland-Tour markiere zudem den Beginn einer „intensiven Wahlkampfsaison“. Die SPÖ verweist auf die anstehende EU-Wahl, die Arbeiterkammer-Wahl und die Nationalratswahl.