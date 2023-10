Zwei Fahrraddiebe gefasst

Am Montagabend beobachtete ein Fahrradbesitzer einen Unbekannten am Bahnhof in Bruck an der Leitha dabei, wie dieser an seinem Fahrrad hantierte und versuchte, das Fahrradschloss aufzubrechen. Der Unbekannte flüchtete, als ihn der Besitzer ansprach. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und hielt kurze Zeit später zwei Männer, einen 23-jährigen und einen 37-jährigen slowakischen Staatsbürger, an. In den Rucksäcken der beiden wurde Diebstahlswerkzeug gefunden.

Laut Polizei konnten den beiden Diebstähle von Fahrrädern und einem E-Scooter sowie Ladendiebstähle in Bruckneudorf, Parndorf und auch in Wien nachgewiesen werden. Die einschlägig vorbestraften Männer zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.