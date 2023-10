„Angriff“ der Stinker

Egal ob in Schwarz mit weißen Punkten oder in Grün: Wer die Reiswanzen schon einmal bei sich zu Hause angetroffen hat, weiß, warum sie so unbeliebt sind – vor allem, wenn man sich der lästigen Insekten entledigen will.

ORF/Fabian Schneider

Gestank als abschreckende Waffe

Auf die Reiswanzen zu steigen, um sie zu zerdrücken, ist zum Beispiel nicht zu empfehlen. Denn die Insekten schlagen olfaktorisch zurück. „Sie stinken wirklich furchtbar“, erklärte Gerald Raser von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Die Wanzen hätten sich so entwickelt, um von anderen Tieren nicht gefressen zu werden. Ganz extrem sei es natürlich, wenn man sie zerquetsche. Auch wenn man sie bedroht, schwitzen sie laut Raser diesen Stoff auch aus, um Vögel und ähnliche Feinde abzuschrecken.

Stimmen zu Reiswanzen aus Neusiedl am See

Mit steigenden Temperaturen nach Österreich gekommen

Ursprünglich kommt die grüne Reiswanze aus Ostafrika. Wegen der steigenden Temperaturen fühlt sie sich seit ein paar Jahren aber auch im Osten Österreichs wohl. Wenn es draußen kälter wird, nistet sie sich gerne in Häusern und Wohnungen ein.

Ernteausfälle in der Landwirtschaft

Eine Belastung ist die Wanze vor allem für die Landwirtschaft. Denn das Insekt saugt an Obst und Gemüse und sorgt so für Ernteausfälle. Die Schäden seien auf allen Gemüsekulturen merkbar, sagte Biobauer Michael Deutsch aus Neusiedl am See. Gegenmaßnahmen gibt es vor allem für Biobauern kaum, die Wanze hat bei uns fast keine natürlichen Feinde. Zu Hause empfiehlt Raser, die Tiere einfach einzusammeln. Wenn man die Wanzen zum Beispiel mit einer Klatsche erschlage oder einsauge, rieche die ganze Wohnung danach. Für den Menschen ist die Grüne Reiswanze völlig ungefährlich.