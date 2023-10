25 Lehrerinnen und Lehrer in Brüssel

Das Thema „Europa“ soll stark im Bildungssystem verankert werde. Das ist das erklärte Anliegen der drei Einrichtungen hinter der Initiative. Lehrerinnen und Lehrer seien in dieser Frage wichtige Multiplikatoren im Bildungsleben junger Menschen. Daher sei eine Investition in die europapolitische Bildung von Junglehrenden vielfach lohnend, weil diese in der Lage seien, ihr Wissen an mehrere Generationen von Schülerinnen und Schülern weiterzugeben. Die Vermittlung europäischer Werte in der Schule sei gerade in Österreich bedeutend, weil hier das Wahlalter im Vergleich mit anderen Ländern niedriger sei.

Drei Tage mit intensivem Programm

Nach einem Vorbereitungstag im Landtag im September verbrachten die Lehrerinnen und Lehrer drei Tage in Brüssel und absolvierten ein intensives Programm. Sie besuchten die Ständige Vertretung Österreichs zur EU, den EU-Rat, die Europäische Kommission und das EU-Parlament.