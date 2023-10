Eisenberg gewinnt Burgenland-Voting

Der Eisenberg setzte sich in der Vorausscheidung gegen die Burg Forchtenstein und die Hofgassen Mörbisch durch. Damit wird er am 26. Oktober als burgenländischer Beitrag in der zehnten Ausgabe von „9 Plätze -9 Schätze“ ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs gehen. Durch die Hauptabend-Show werden wieder Barbara Karlich und Armin Assinger. Die Länderfinalisten werden jeweils von einem Promi und einem „Bundesland heute“-Moderator beworben – das burgenländische Duo bilden Kabarettist und Autor Thomas Stipsits und Martin Ganster.

Wachter: „Die Freude ist riesengroß“

Die Freude über den Landessieg sei riesengroß, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Deutsch Schützen/Eisenberg, Franz Wachter, kurz nach der Bekanntgabe des Voting-Ergebnisses. Man sei überrascht über den Sieg, auch wenn man natürlich immer hoffe, wenn man bei solchen Wettbewerben mitmache. Man habe auch sehr viele Freunde außerhalb des Gemeindegebietes, die man anscheinend ausreichend motiviert habe, mitzustimmen, freute sich Wachter.

Alle Finalisten am 26. Oktober

Palmenhaus Schönbrunn (Wien)

Pillerseetal (Tirol)

Altstadt Steyr (Oberösterreich)

Eisriesenwelt (Salzburg)

Hardegg (Niederösterreich)

Burg Landskron (Kärnten)

Himmelsberg (Steiermark)

Spulersee (Vorarlberg)

Eisenberg (Burgenland)

Der Eisenberg

Der Eisenberg liegt im Zentrum des Weinbaugebietes Südburgenland. Hier sollen schon die Kelten vor etwa 2.800 Jahren Wein gekeltert haben. Erwiesen ist, dass Wein vom Eisenberg bereits um das Jahr 1600 bis nach Bayern, Tirol und Schlesien exportiert wurde. Das hat einen guten Grund. Damals wie heute sind diese Anbauflächen am Eisenberg von der Natur begünstigt.

Die malerischen Weinberge am Eisenberg sind sonnenverwöhnt, aber auch steinig und teilweise sehr steil. Der Großteil der Rebflächen liegt zwischen 280 und 400 Meter über dem Meeresspiegel. Viele Weingärten sind zudem äußerst schmal. Das liegt an der traditionellen Erbteilung: Parzellen wurden einst wieder und wieder unter den Erben aufgeteilt.

Pittoreske Kellerstöckl

Charakteristisch für die Region sind die vielen pittoresken Kellerstöckl. Liebevoll renoviert, schmücken sie die hügelige Landschaft. Die kleinen, spitzgiebeligen Häuschen inmitten der Weingärten waren ursprünglich Wirtschaftsgebäude der Weinbauern. Sie dienten als Press-, Gär- und Lagerkeller. Als solche haben sie ausgedient. Heute sind die Kellerstöckl begehrte Unterkünfte für Feriengäste – mehr dazu in Der Eisenberg.