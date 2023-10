Doskozil zu Finanzausgleich: „Vertretbarer Kompromiss“

Wenn jetzt ein Zweier vorne stehe, sei das ein Ergebnis, dass man vertreten und begrüßen könne, sagte Doskozil. Für ihn sei vor allem wichtig, dass man einen Modus gefunden habe, der die Länder in die Lage versetze, individuell zu agieren. Die Länder hätten einen unterschiedlichen Ausbaugrad bei der Kinderbetreuung sowie teilweise unterschiedliche Strukturen und Anforderungen bei Pflege und Gesundheitsversorgung. Die getroffene Einigung ermögliche es, „abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse zu reagieren“, so Doskozil.

Zuversicht für weitere Verhandlungen

Auch Finanzminister Magnus Brunner sah in dieser Grundsatzeinigung einen „sehr wichtigen Schritt für die weiteren Verhandlungen“. – mehr dazu in Bund und Länder finden Grundsatzeinigung. Allen Verhandlungspartnern sei bewusst, dass neben der Mittelverteilung nun auch schwierige Strukturfragen zu beantworten seien, meinte Doskozil. Er gehe davon aus, dass es nun rasch gelingen werde, sich auf die noch offenen Details zu verständigen.

Steiner: Politik demonstriert Handlungsfähigkeit

Es sei positiv, dass die Politik insgesamt Handlungsfähigkeit demonstriere und in schwierigen Zeiten einen breiten politischen Konsens erreicht habe, sagte der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), der als Vizepräsident des Österreichischen Städtebundes am Verhandlungstisch saß. Mit etwa 2,4 Milliarden zusätzlichen Mittel pro Jahr könnten Länder, Städte und Gemeinden zufrieden sein, zumal diese Summen jährlich valorisiert würden. Da die Mittel des neu geschaffenen Zukunftsfonds über die Länder aufgeteilt würden, brauche es jetzt zwischen den Landesregierungen, dem Städtebund und dem Gemeindebund rasch Gespräche, um diese Mittel einvernehmlich aufzuteilen, so Steiner.