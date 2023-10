Diskussion über „Kampfhunde“

Strenge Regeln für Kampfhunde gibt es in Wien schon seit 2010: Listenhunde müssen an öffentlichen Orten immer mit Maulkorb und an der Leine geführt werden, außer in Hundezonen. Kampfhunde-Besitzer müssen einen Hundeführerschein ablegen und nach zwei Jahren auffrischen und es gilt ein Alkolimit von 0,5 Promille. Strenge Regeln wie diese fordert heute das KfV – solche Bestimmungen würden derzeit nur in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gelten, so das Kuratorium.

Burgenland: Keine Listenhunde

Im Burgenland regelt das Landessicherheitsgesetz die Haltung von Hunden – erst vor vier Jahren wurde es novelliert. Eine Liste von gefährlichen Hunden oder Kampfhunden gibt es nicht – auf Anraten von Experten, wie es heißt. Spezielle Maulkorb- oder Leinenpflichten für Kampfhunde sind daher auch nicht vorgesehen.

Zuständig für etwaige Maulkorb- oder Leinenpflichten sind im Burgenland die Gemeinden. Bei Auffälligkeiten kann auch die Amtstierärztin beigezogen und etwa die Eignung des Hundeshalters überprüft werden. Eine Änderung der Gesetzeslage ist derzeit nicht geplant – vom Land heißt es aber, man werde das Gesetz nocheinmal begutachten, ob Verbesserungsbedarf bestehe.