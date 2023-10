Tourismus setzt auf Genuss im Herbst

Im bisherigen Jahr verzeichnet der Burgenland Tourismus ein Plus von 7,7 Prozent bei den Übernachtungen und einen Zuwachs von 11,6 Prozent bei den Ankünften im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit dieser Entwicklung zeigt sich der Burgenland Tourismus zufrieden und genau in diese Richtung soll es auch weitergehen.

„Aufblühen“ im Frühjahr

Derzeit stehen die Themen „Martiniloben“ und „Genuss“ im Fokus. Weitere Themen, mit denen der Tourismus bei den Gästen punkten will sind Radeln und Wandern. Ab Mitte November sollen dann bis zum Jahresende die Thermen Schwerpunkt der Werbe- und Marketingmaßnahmen sein. Für 2024 hat man bereits das „Anradeln“ im Fokus, danach möchte der Burgenland Tourismus mit dem „Aufblühen“ den „frühesten Frühling in Österreich“ einläuten, ehe man letztlich mit dem „Seeopening“ wieder in Richtung Sommer startet.