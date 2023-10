Mörz verpasst vorerst Olympia-Qualifikation

Mit ihrer schwierigen Bodenübung wollte Charlize Mörz bei der WM vorne mitmischen – mehr dazu in Charlize Mörz will über WM zu Olympia. Dieses Vorhaben glückte nicht – auch weil die Mattersburgerin nicht in bester körperlicher Verfassung in den Wettkampf gehen konnte. Sie habe sich kurz davor eine Verkühlung zugezogen, deswegen sei die Situation nicht ganz optimal gewesen, aber sie habe dennoch versucht, ihr Bestes zu geben, sagte Mörz.

Neues Jahr, neue Chance

Am Ende reichte es für Platz 40 unter 150 Turnerinnen – als beste Österreicherin im Bewerb auf dem Boden. Mörz erhielt Punkteabzüge sowohl in der Ausführung als auch beim Schwierigkeitsgrad der Übung. Ihr Doppelsalto gestreckt mit Schraube sei nur gebückt gewertet worden und deswegen sei der Schwierigkeitsgrad in der Wertung deutlich nach unten gegangen, erklärte Mörz.

Sie ärgere sich natürlich darüber, dass sie nicht 100 Prozent fit gewesen sei und habe sich mehr erwartet, aber dennoch wisse sie jetzt, woran sie noch arbeiten müsse. „Die Akrobatik muss besser werden und es war ja nicht die letzte Chance“, meinte Mörz in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation. Im nächsten Jahr gehe es dann weiter und sie könne sich noch über die Weltcups und die EM qualifizieren.

Auch Team schaffte Olympia-Ticket noch nicht

Die Übungen von Charlize Mörz auf dem Boden und beim Pferdsprung flossen auch in das Teamergebnis der Österreicherinnen ein. Das Team belegt am Ende Platz 20, damit steht fest, dass Österreich im Turnen vorerst keinen Olympia-Quotenplatz geholt hat.