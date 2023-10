Neues Projekt fördert aktive Rolle von Frauen

„Sei ein Teil davon“ – das ist das Motto einer Workshop-Reihe, die bis kommenden Sommer im Südburgenland stattfindet. Dabei geht es darum, Frauen im Südburgenland zu unterstützen und sie in den Fokus der Gesellschaft zu stellen. Dazu gehören Anreize, um Frauen in die Politik zu holen ebenso, wie Anreize, um Frauen für Aufgaben in Vereinen zu begeistern.

Kinderbetreuung nach wie vor Faktor

Denn nach wie vor ist etwa Kinderbetreuung ein Hemmschuh für Frauen, sich am öffentlichen Leben in den Gemeinden zu beteiligen. Das geht aus den Ergebnissen einer Befragung unter 1.600 Burgenländerinnen und Burgenländern hervor, die von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) präsentiert wurden.

In den Workshops sollen umsetzbare Schritte erarbeitet und die Ergebnisse dann in einem Handbuch zusammengefasst werden. Das Projekt „be part of it“ ist Teil der Frauenstrategie des Landes Burgenland, in der es um die Gleichstellung von Frauen geht – es ist ein LEADER-Projekt und wird von der Europäischen Union finanziell gefördert.