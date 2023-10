Getreidebauern unter Druck

Bis zu 50 Prozent weniger bekommen Bauern im heurigen Jahr für ihr Getreide. Grund dafür ist eine Schieflage am europäischen Markt – verursacht durch Getreide aus der Ukraine. Denn die Ukraine ist weltweit einer der wichtigsten Getreideversorger – vor allem für den afrikanischen und asiatischen Raum.

Seit Beginn des Krieges kann das Getreide aus der Ukraine aber nicht wie gewohnt in die betroffenen Länder exportiert werden. Daher hat die EU Versorgungswege über Europa ins Leben gerufen, aber genau da hat das Problem seinen Ursprung, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Jetzt ist es aber so, dass viel von diesem Getreide nicht in diesen Ländern ankommt, sondern hier in Europa bleibt.“

Berlakovich fordert bessere Kontrollen

Es wird nur unzureichend sichergestellt, dass das Getreide aus der Ukraine auch weiter nach Afrika und Asien transportiert wird. So können Großhändler das Getreide bereits in Europa zu guten Konditionen verkaufen. Es brauche daher eine bessere Kontrollen und eine klare Kennzeichnung, so Berlakovich. „Daher fordern wir von der Europäischen Kommission, dass die Getreidetransporte, die aus der Ukraine stammen, versiegelt werden, damit garantiert wird, dass das Getreide nicht hier bei uns abgeladen wird, sondern dass es in die Zielländer nach Asien und Afrika kommt“, so Berlakovich. Zudem fordert die Landwirtschaftskammer bessere Kontrollen des Getreides, da in Österreich und der EU andere Standards gelten als in der Ukraine.