Unterrichtsbeginn an der Joseph Haydn Privathochschule

Die Joseph Haydn Privathochschule wird noch einige Monate teilweise eine Baustelle sein – schließlich wird das Haus um 4,5 Millionen saniert, renoviert und um einen neuen Trakt erweitert. Aber im fertigen Altbestand wird seit Montagfrüh unterrichtet. Viele Studierende haben bereits am Konservatorium studiert und sind nun an die Privathochschule gewechselt, um ihre musikalische Ausbildung aufzuwerten. Ein Teil des Unterrichtes findet derzeit noch im Ausweichquartier, dem Haus der Begegnung in Eisenstadt statt.

„Der Lehrbetrieb startet regulär, mit allen Lehrveranstaltungen, die für die Bachelor- und Masterstudiengänge notwendig sind. Das Angebot wird sehr gut angenommen, die Anmeldezahlen waren wirklich toll. Das macht uns froh“, so der prov. Rektor Gerhard Krammer.

Zum Studienbeginn gab es am Montag auch Besuch vom offiziellen Burgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) nützten die Gelegenheit, Studierende zu treffen und die Baustelle des Zubaus zu besichtigen. „Wenn man im Hinterkopf weiß, dass hier bis zu 270 Studierende aus vier Kontinenten studieren, dann ist das schon ein besonderes Erlebnis“, so Doskozil.

Großes Interesse

Das Interesse an den neuen Angeboten sei groß, zeigt sich Geschäftsführer Franz Steindl optimistisch. Etwa 280 Studienplätze seien mit Studierendenaus vier Kontinenten belegt. Inklusive Lehrpersonal sind 66 MitarbeiterInnen beschäftigt, so Steindl. Mit dem Bau sei man im Zeitplan, mit dem Sommersemester 2024 könne man „komplett neu beginnen“.

Die globale Ausrichtung drücke sich etwa in internationalen Kooperationen und Austauschprogrammen, wie etwa ERASMUS+ aus, so Krammer. Dafür biete man auch in der Infrastruktur „perfekte Voraussetzungen für einen modernen Unterricht“. Der Altbestand sei klimatechnisch und akustisch auf den neuesten Stand gebracht worden, erläutert Krammer.Der neue, 90 Quadratmeter großeKammermusiksaal für 60 Besucherinnen biete außerdem ein „besonderes Hörerlebnis“.

„Meilenstein für Bildungsland Burgenland“

In den laufenden Betrieb der Privathochschule investiert das Land Burgenland künftigrund sieben Millionen Euro. „Das ist eine wichtigeund nachhaltige Investition. Dass künftig im Burgenland die Studiengänge der JHP mit den akademischen Titeln BA und MA abgeschlossen werden können und die Forschung stärker in den Fokus rückt, ist ein Meilenstein für das Bildungsland Burgenland", so Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Die Studiengebühren betragen für Studierende aus EU-Ländern 300 Euro, für Studierende aus Nicht-EU-Ländern 730 Euro pro Semester (plus ÖH-Beitrag).

Doskozil kündigte bei seinem Besuch in der Privatuniversität an, dass das Landesorchester der Privathochschule am 11. November, dem burgenländischen Landesfeiertag, erste Klänge von sich geben soll.