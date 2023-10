Landeseigener Wohnbau startet in Pinkafeld

Der Spatenstich in Pinkafeld war der Auftakt für das Pilotprojekt im landeseigenen Wohnbau. Die sechs Doppelhäuser werden in massiver Ziegelbauweise und mit „hochwertiger Basisausstattung“ errichtet, wie betont wurde.

Die Häuser können über ein Mietkaufsystem nach 30 Jahren erworben werden – zu attraktiven Konditionen, betonen die zuständigen Landespolitiker. Der Kaufpreis steht von Anfang an fest und orientiert sich an den Errichtungskosten – nicht am Verkehrswert, der später meist viel höher ist.

Miete gleichbleibend

Die Miete, die bezahlt wird, gehe nicht verloren, sondern „ab der ersten Miete entsteht Eigentum“, man habe sich dazu entschlossen außerhalb des Wohngemeinnützigkeitsgesetz zu agieren, wo das nicht so gerergelt sei, erläuterte Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Die zukünftigen Eigentümer wissen ab dem ersten Tag wie hoch die Miete ist, diese Miete wird sich niemals verändern. Das ist ein wesentlicher Faktor“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Bereits viele Interessenten

Die Wohnnutzfläche beträgt rund 120 Quadratmeiter plus Garten. Die Höhe der Miete hängt davon ab, ob und in welcher Höhe ein Eigenmittelanteil angezahlt wird. Umgesetzt wird das Projekt von der Firma „So wohnt Burgenland“ (SOWO), eine Tochter der Landesimmobilien Burgenland.

Für die sechs Doppelhäuser gibt es bereits rund 30 Interessenten. „Wir haben auf dem Grundstück auch die Möglichkeit zu erweitern. Also zu den sechs Doppelhäusern, die wir jetzt in Planung haben, können wir noch sechs weitere dazustellen“, sagt Gerald Goger, Geschäftsführer Landesimmobilien Bgld.

Umgesetzt wird das Projekt in Zeiten stark gestiegener Wohnbaukosten. Das Land habe nicht nur im Bereich des sozialen Wohnbaus, sondern auch in vielen anderen Bereichen gegen diese Teuerung gesteuert, so Pinkafelds Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ).

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 2,5 Millionen Euro netto, wovon die Errichtungskosten 380.000 Euro und das Grundstück 40.000 Euro ausmachen. Die Fertistellung ist für Hersbt 2024 geplant. Ein weiteres Wohnprojekt setzt die SOWO Burgenland in Stuben (Bez. Oberwart) um.