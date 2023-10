Wieder mehr Menschen arbeitslos

6.660 Menschen waren am Stichtag Ende September arbeitslos gemeldet – das sind knapp 300 mehr als im Vorjahr. Dazu kommen rund 1.700 Personen, die gerade eine Schulung beim Arbeitsmarktservice absolvieren. Am höchsten ist die Zahl der Beschäftigungslosen neuerlich im Bezirk Oberwart, mehr als 2.000 Menschen sind allein dort gerade auf Jobsuche.

Die Zahl der offenen Stellen ist im Burgenland stark rückläufig. Sie ist um rund 24 Prozent niedriger als im Vorjahr. Am stärksten ist der Rückgang im Handel, der Warenherstellung, im Tourismus und im Bau. In diesen Bereichen sind auch die Arbeitslosenzahlen am höchsten.

Weniger Langzeitarbeitslose

Einen erfreulichen Rückgang gibt es bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen. Davon sind rund 350 Menschen weniger betroffen als im September 2022. Was das Alter betrifft, ist besonders in der Gruppe der unter 25-Jährigen ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu beobachten. Rund elf Prozent mehr als im Vorjahr haben in dieser Altersklasse keinen Job.

Österreich: Negativtrend seit April

Noch ein wenig höher ist diese Zahl österreichweit. Generell setzt sich auf dem österreichischen Arbeitsmarkt der Negativtrend seit April fort. Rund 321.000 Menschen waren Ende September im österreichweit ohne Job, knapp fünf Prozent mehr als im Vorjahr – mehr dazu in Steigende Arbeitslosigkeit: 320.760 ohne Job.