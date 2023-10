Sport

Gmoser holt ersten Staatsmeistertitel

Bei den Staatsmeisterschaften im Dressurreiten in Kärnten hat sich der Sieggrabener Peter Gmoser seinen ersten Titel gesichert: Der 52-Jährige gewann auf seinem Pferd „Foreman“. Am Ende entschieden 0,82 Punkte zu seinen Gunsten. Auch Belinda Weinbauer aus Sieggraben war in der Kleinen Tour erfolgreich.