Charlize Mörz will über WM zu Olympia

Kunstturnerin Charlize Mörz aus Mattersburg startet am Montag bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen (Belgien). Die 17-Jährige hat große Ziele, denn bei der Weltmeisterschaft werden auch die Qualifikationsplätze für die olympischen Spiele in Paris kommendes Jahr vergeben.