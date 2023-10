Sport

Rugby-Nationalteams im Pappelstadion

Ein in unseren Breiten exotisches Spitzenspiel hat an diesem Wochenende in Mattersburg stattgefunden: Die Rugby-Nationalteams von Österreich und Ungarn traten gegeneinander an. Die Österreicher mussten im Duell der Nachbarn eine klare Niederlage einstecken.