SPÖ: Fürst übergibt offiziell an Doppelspitze

Fürst war seit Sommer 2019 SPÖ-Landesgeschäftsführer. Er leitete den Wahlkampf für die Landtagswahl im Jänner 2020, bei dem die SPÖ die absolute Mandatsmehrheit erzielte. In seine Amtszeit fällt auch das historisch beste Ergebnis für die SPÖ bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Oktober 2022.

Jasmin Puchwein war bisher als Pressesprecherin und stellvertretende Büroleiterin im Büro von SPÖ-Burgenland-Chef, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, tätig. Kevin Friedl ist SPÖ-Vize-Bürgermeister in Rohr im Burgenland. Die neue Doppelspitze in der SPÖ-Landesgeschäftsführung sei gleichwertig, wie Landeshauptmann Doskozil bei der Präsentation Mitte September betonte – mehr dazu in Doskozil stellt SPÖ Burgenland personell neu auf.