Gunners gewinnen Derby zum Auftakt

Die Oberwarter kontrollierten das Spiel von Beginn weg, führten schnell mit 7:0. Auch die Neuzugänge konnten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Shaquille Rombley, Tre’vion Lamar und James Graham setzten immer wieder wichtige Akzente. Graham war mit 22 Punkten Oberwarts bester Werfer an diesem Abend.

Nach dem ersten Viertel führten die Oberwarter mit 18:10. Zur Pause stand es 40:25. „Wir sind mit guter Energie gestartet und haben von Anfang an sehr intensiv gespielt“, sagte Oberwart-Trainer Horst Leitner. Eisenstadts Valentin Pasterk ergänzte: „Ich glaube, wir haben zu Beginn des Spieles einige Probleme gehabt in unser Spiel zu finden, da Oberwart eine sehr physische Mannschaft ist.“

Eisenstädter Aufholjagd

Nach Seitenwechsel begann sich das Blatt aber langsam zu wenden. Vor allem im dritten Viertel scheiterten die Gunners ein ums andere Mal aus aussichtsreicher Position. Die Trefferquote ließ an diesem Abend zu wünschen übrig (vier von 22 Versuchen aus der Distanz). Eisenstadt kam wieder heran, angeführt von Petar Cosic und Neuverpflichtung Mario Spaleta (24 Punkte/bester Werfer des Abends) verkürzten die Dragonz auf vier Punkte Rückstand zum Ende des dritten Viertels.

ORF

Gunners entscheiden Schlussspurt

Im Schlussviertel entwickelte sich ein Schlagabtausch. Zunächst zogen die Gunners davon, Eisenstadt konnte aber einmal mehr mitgehen und war kurz vor Schluss nur noch drei Punkte in Rückstand. Danach spielte Oberwart den Sieg aber konzentriert und souverän nach Hause. 78:73 lautete der Endstand. „Ich glaube, wir haben nicht so schlecht gespielt. Wir haben nur leider sehr wenig getroffen. Aber am Ende zählt der Sieg“, resümierte Gunners-Trainer Horst Leitner. „Dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, ist natürlich schade. Aber man muss schon sagen, dass es ein verdienter Sieg für Oberwart war“, lautete das Fazit von Eisenstadts Coach Felix Jambor.

Lob vom Gegner

Die Leistung der Eisenstadt Dragonz in ihrer zweiten Saison in der Basketball-Superliga erinnerte Horst Leitner an die Gunners vor einigen Jahren. „Sie sind weit besser als in der ersten Saison. Sie haben viele junge, wilde Spieler. Sie haben gute Legionäre und treten mit viel Mut auf. Ich glaube, dass sie heuer angreifen können“, so der langjährige Oberwart-Coach. Nach dem Auftakt-Derby geht es für beide Teams kommendes Wochenende in der Superliga weiter. Eisenstadt empfängt Wels, gespielt wird im Allsportzentrum. Die Gunners gastieren bei den Fürstenfeld Panthers.

Blackbirds scheiden im Cup aus

In der zweiten Basketball-Liga beginnt die neue Saison erst kommendes Wochenende. Dafür sind die Zweitliga-Teams schon im Cup-Einsatz. Die Güssing Blackbirds mussten sich Samstagabend in der zweiten Runde bereits verabschieden. Güssing verlor gegen Dornbirn mit 64:69.